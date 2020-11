Usa: Ocasio-Cortez, noi progressisti non siamo il nemico (2)

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- C'è qualcosa che l'ha sorpresa il giorno delle elezioni. "La percentuale del sostegno dei bianchi per Trump. Pensavo che i sondaggi fossero fuori strada, ma rendermene conto mi ha dato la sensazione di aver capito quanto lavoro dovremo fare. Se continuiamo a perdere percentuali dell'elettorato bianco permettendo nel frattempo a Facebook di radicalizzare sempre più elementi di questo elettorato, le persone i giovani di colore non saranno sufficienti dal punto di vista numerico a contrastare tutto ciò. Ho bisogno che i miei colleghi capiscano che noi non siamo il nemico. La storia del partito - conclude Ocasio-Cortez - tende a essere sempre la stessa: ci entusiasmiamo per la base che ci permette di essere eletti. Poi, però, subito dopo quelle comunità vengono abbandonate". (Res)