Usa: ambasciatore Massolo a "Milano Finanza", le irregolarità non ribalteranno l'esito del voto

"Pur essendo verosimile che ci siano state irregolarità o voti contanti male, non appaiono in misura tale da cambiare l'esito a favore del presidente Donald Trump", spiega a "Milano Finanza" l'ambasciatore Giampiero Massolo, presidente di Fincantieri e dell'Ispi, commentando le elezioni quando Tump non ha ancora ammesso la vittoria dello sfidante Dem, Joe Biden. Sull'esito di eventuali ricorsi peserà la maggioranza conservatrice nella Corte Suprema. "Intanto alla Corte Suprema bisogna arrivarci e non è detto che ciò accada. Pub darsi che i ricorsi si fermino prima. Anche qualora ci si arrivasse, fossi in Trump non sopravvaluterei il fatto di aver nominato una maggioranza di giudici conservatori. I componenti della Corte suprema sono gelosi delle loro prerogative, prevalgono diritto e procedure". Al momento, a differenza delle cancellerie europee, Cina e Russia esitano a congratularsi con Biden. "Ritengo si tratti di formalismo diplomatico. Sono Paesi molto attenti all'aspetto protocollare. Sul piano procedurale l'elezione non è stata ancora decisa e questo permette loro di non congratularsi".