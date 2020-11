Usa: ambasciatore Massolo a "Milano Finanza", le irregolarità non ribalteranno l'esito del voto (2)

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- Quanto alla eventuale fine degli atteggiamenti protezionistici, "dobbiamo vedere in quale quadro l'amministrazione si troverà a muoversi, se il Senato, dopo i ballottaggi in Georgia, sarà a guida repubblicana. Questo elemento andrà unito al ruolo della Cina, avversario sul piano commerciale e tecnologico. L'Europa sarà chiamata a collaborare e ci sarà un impegnativo pacchetto di incentivi da varare. Se l'amministrazione avrà un campo di manovra ristretto in cui operare ciò avrà ripercussioni sull' andamento delle politiche economiche. Nei fatti, saranno non dissimili da quelle dell'amministrazione precedente anche se condotte con strumenti e toni meno conflittuali", ha concluso Massolo. (Res)