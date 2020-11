Libano: “Asharq al Awsat”, inviato di Macron a Beirut per discutere formazione governo

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- Un inviato del presidente della Francia arriverà domani nella capitale del Libano, Beirut, e avrà incontri con funzionari libanesi, riguardo al dossier della formazione del nuovo governo, che sullo sfondo di nuove complicazioni è entrato la scorsa settimana in una fase di stallo. Secondo quanto riferito da fonti politiche libanesi al quotidiano panarabo “Asharq al Awsat”, edito a Londra, l’inviato presidenziale francese avrebbe fissato appuntamenti con notabili libanesi per mercoledì 11 e giovedì 12 novembre. La visita è considerata un nuovo sforzo da parte francese per sbloccare la formazione del governo, sul quale non è stato ancora raggiunto consenso politico dopo il fallimento dell’iniziativa lanciata durante l’estate dal presidente Emmanuel Macron. (Res)