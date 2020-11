Taiwan: premier Su, bloccare partecipazione a Oms aumenterà l'ostilità verso la Cina

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- Gli sforzi della Cina per bloccare la partecipazione di Taiwan all'Organizzazione mondiale della sanità (Oms) durante la pandemia di coronavirus non faranno che aumentare l'ostilità del mondo nei confronti della Repubblica Popolare. Lo ha dichiarato oggi il premier taiwanese Su Tseng-chang. Ieri, 9 novembre, i paesi membri dell'Oms hanno respinto un appello sostenuto dagli Stati Uniti affinché Taiwan fosse autorizzata a partecipare a una riunione del suo organo decisionale, l'Assemblea mondiale della sanità (Ams). La Cina aveva definito la proposta come illegale e non valida. Parlando ai giornalisti, il premier Su ha detto che molti paesi hanno sostenuto la partecipazione dell'Isola all'assemblea. "Ma la Cina, a causa di fattori politici, ha ostacolato Taiwan che ha gestito e tenuto sotto controllo al meglio la pandemia. Questo non è solo contro Taiwan, ma è anche dannoso per il mondo intero, creando una rottura nella prevenzione delle pandemie. Ciò che la Cina ha fatto non farà che indurre un numero sempre maggiore di paesi e persone a sollevarsi e condannarla". (segue) (Cip)