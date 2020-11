Taiwan: premier Su, bloccare partecipazione a Oms aumenterà l'ostilità verso la Cina (2)

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- L'Oms afferma di collaborare con Taiwan su questioni sanitarie, compresi aspetti legati alla pandemia, e che Taipei ha ricevuto l'aiuto di cui ha avuto bisogno, ma che spetta agli Stati membri decidere se invitarla all'incontro. Taiwan ha ottenuto riconoscimenti per i suoi efficaci passi per prevenire e contenere la diffusione del coronavirus e la vita sull'isola è continuata più o meno normalmente. Pechino afferma che Taiwan può prendere parte a tali organismi internazionali solo se accetta di far parte della Cina, cosa alla quale il governo di Taipei si oppone. Il premier Su ha detto che di fronte alle minacce della Cina, sempre più taiwanesi riconoscono di essere un "paese sovrano e indipendente e che la Cina è il paese più ostile nei confronti di Taiwan". (segue) (Cip)