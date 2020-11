Taiwan: premier Su, bloccare partecipazione a Oms aumenterà l'ostilità verso la Cina (4)

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- Le osservazioni di Tsai sono coincise con la ripresa dell'Assemblea, in corso da ieri, 9 novembre, e in programma fino al 14 novembre a Ginevra, dopo una versione online più breve che si è tenuta a maggio. Secondo Tsai, 791 legislatori in 17 Paesi dell'America Latina hanno espresso sostegno alla proposta di Taiwan all'Oms tramite risoluzioni, lettere congiunte, tweet o videoclip preregistrati. Inoltre, 644 parlamentari di 25 Paesi europei hanno scritto al direttore generale dell'Oms Tedros Adhanom Ghebreyesus per sottolineare la necessità della presenza di Taiwan nell'organizzazione, mentre altri 106 parlamentari di quattro Paesi dell'Europa centrale e tre nazioni baltiche hanno approvato la loro forte sostegno alla presenza di Taipei nell'Oms in una lettera congiunta a Tedros. "Un totale di 181 parlamentari provenienti da 29 paesi africani che compongono l'African Formosa Club, appena fondato, hanno espresso sostegno alla partecipazione di Taiwan alle organizzazioni internazionali, tra cui l'Oms", ha osservato Tsai. (segue) (Cip)