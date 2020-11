Taiwan: premier Su, bloccare partecipazione a Oms aumenterà l'ostilità verso la Cina (5)

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- Facendo eco agli sforzi dei legislatori dei rispettivi paesi, anche gli uffici di rappresentanza a Taiwan degli Stati Uniti, del Giappone, del Canada, del Regno Unito e dell'Australia hanno twittato o fornito sostegno all'Isola sui loro siti web. Il British Office Taipei, nel frattempo, ha rilasciato una risposta da Lord Ahmad di Wimbledon in un'audizione sulla sua pagina Facebook. "Il Regno Unito sta lavorando con paesi che la pensano allo stesso modo per esercitare pressioni sull'Oms a livello ufficiale affinché emetta un invito a Taiwan per partecipare all'Assemblea mondiale della sanità a novembre e consentire a Taiwan di partecipare alle riunioni tecniche pertinenti dell'Oms. Le lezioni apprese dall'efficace contrasto di Taipei alla pandemia di Covid-19 aggiungono un valore significativo alla lotta internazionale contro il virus". Nel frattempo, una proposta dei 14 alleati diplomatici di Taiwan per invitare l'Isola a partecipare all'incontro annuale dell'Oms come osservatore potrebbe essere inclusa nell'ordine del giorno dell'incontro in corso. (Cip)