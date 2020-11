Libano: ambasciatrice Usa, Bassil si è detto pronto a rompere con Hezbollah

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- L’ambasciatrice degli Stati Uniti a Beirut, Dorothy Shea, ha diffuso ieri un video in cui commenta alcune “inesattezze” presenti in quanto affermato domenica 8 novembre da Gebran Bassil, capo del Movimento patriottico libero (Cpl), recentemente oggetto di sanzioni imposte dagli Usa con l’accusa di corruzione, abuso di potere e sostegno al partito sciita Hezbollah. Mentre Bassil aveva affermato di non aver mai voluto tradire Hezbollah in nome della stabilità del paese, secondo Shea Bassil avrebbe “egli stesso espresso la volontà di rompere” con il partito sciita “a certe condizioni”. Bassil avrebbe “in realtà espresso la sua gratitudine, dicendo che gli Usa gli hanno mostrato in cosa la relazione (con Hezbollah) è svantaggiosa per il suo partito”. L’ufficio stampa di Bassil ha successivamente risposto a Shea, affermando che “se la politica statunitense non è ad oggi riuscita a rompere l’intesa fra il Cpl e Hezbollah, nonostante tutte le pressioni esercitate da Washington nel corso degli anni e le minacce, allora parlare di ‘condizioni precise’ invece di ‘dialogo nazionale globale’ è un tentativo simpatico, ma non riuscirà”. (Res)