Armenia: premier Pashinyan smentisce voci su sua fuga dal Paese, continuerò a svolgere miei doveri

- Il primo ministro Nikol Pashinyan non ha lasciato l’Armenia e intende continuare a svolgere i suoi compiti alla guida del governo. Pashinyan ha così smentito le indiscrezioni secondo cui, dopo la firma dell’accordo di cessazione delle ostilità nel Nagorno-Karabakh con Russia e Armenia, avrebbe tentato di lasciare il Paese. "Ovviamente sono in Armenia e continuo a svolgere pienamente i miei doveri di primo ministro", ha detto all’agenzia di stampa “Armenpress”, smentendo le voci su una sua possibile fuga dopo che migliaia di persone si sono riversate nel centro di Erevan per protestare contro la firma dell’intesa. I dimostranti hanno preso d’assalto la sede del governo e quella del parlamento ma, come riferito, alcuni di loro hanno anche assediato e saccheggiato l’abitazione del premier. “Hanno rubato un computer, un orologio, un profumo, la patente di guida e altri oggetti dalla residenza del primo ministro. Tutto questo, certamente, lo hanno fatto ‘per la patria’”, ha detto Pashinyan. Il primo ministro, in precedenza, ha invitato le forze dell'ordine ad arrestare i manifestanti che hanno fatto irruzione negli edifici governativi e hanno aggredito fisicamente il presidente del Parlamento, Ararat Mirzoyan. (Rum)