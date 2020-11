Iraq-Arabia Saudita: oggi incontro fra Al Kadhimi e erede al trono Riad

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- La capitale dell’Iraq, Baghdad, ha visto “intensi dialoghi” nel quadro del Consiglio di coordinamento iracheno-saudita, rafforzati dall’incontro virtuale che oggi il premier iracheno, Mustafa al Kadhimi, avrà con il principe ereditario saudita, Mohammed bin Salman. Secondo quanto dichiarato dal ministro dei Trasporti saudita, Saleh bin Nasser al Jasser, al quotidiano iracheno “Al Sabah”, ieri il comitato Trasporti e porti si è riunito ieri e ha discusso dell’attivazione di accordi di cooperazione in materia di trasporti, in preparazione dell’apertura del valico di confine di Arar. Il Consiglio di coordinamento iracheno-saudita, di cui è stata inaugurata in questi giorni la quarta sessione, si è riunito per la prima volta nel 2017 e ha l'obiettivo di promuovere maggiore cooperazione fra Iraq e Arabia Saudita, paesi confinanti, in tutti i settori. (Res)