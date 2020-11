Covid: 414.076 morti in America latina (7)

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- Il Brasile, dove è stato confermato il primo caso nella regione, si conferma ad oggi il paese più colpito in America latina e il terzo al mondo per numero di contagi. Il bilancio è di 5.675.032 casi e almeno 162.628 pazienti morti. Il presidente Jair Bolsonaro, che denuncia esagerazioni sulla portata della crisi e rivendica la necessità di non fermare l’economia, lavorato per mantenere alto il numero di attività “essenziali”, non sottoposte a chiusura, animando a lungo un serrato dibattito con amministratori locali e autorità sanitarie. Il governo del Perù, dove si conta un totale di 923.527 casi e 34.943 morti, ha deciso da fine ottobre di terminare la quarantena su tutto il territorio nazionale, pur mantenendo il coprifuoco notturno e la vigilanza alta sull’evolvere della crisi. Riaperte, con precauzioni, anche le frontiere terrestri. (segue) (Abu)