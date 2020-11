Iraq-Paesi Bassi: Barzani incontra Rutte, focus su cooperazione

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- Il primo ministro della regione autonoma del Kurdistan iracheno, Masrour Barzani, ha incontrato ieri il primo ministro dei Paesi Bassi, Mark Rutte, nella prima tappa del suo tour europeo. Lo riferisce il portale iracheno "Shafaq". All’incontro hanno partecipato anche il ministro della Pianificazione, Dara Rashid, e il presidente dell’Autorità per gli investimenti, Muhammad Shukri. Al centro del colloquio fra i due capi di governo, la cooperazione fra Kurdistan e Paesi Bassi in termini di commercio e agricoltura. Per parte sua, Rutte ha espresso la sua disponibilità a sostenere il Kurdistan iracheno nei campi della sicurezza e dell’agricoltura, invitando gli investitori olandesi a considerare le opportunità presenti nella regione autonoma. Nel corso del suo tour diplomatico europeo, il premier Barzani dovrebbe visitare successivamente Paesi Bassi, Belgio, e in seguito altri paesi fra cui Germania e Francia. (Res)