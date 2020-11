Kosovo: oggi riunione governo per discutere dimissioni del presidente Thaci e situazione politica

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- Il primo ministro Avdullah Hoti ha convocato per oggi il Consiglio dei ministri per discutere della situazione dopo le dimissioni ieri del presidente, Hashim Thaci, dopo la conferma da parte del Tribunale speciale dell’Aia, che indaga sui presunti crimini dell’Esercito di liberazione del Kosovo (Uck), dei capi d’accusa nei suoi confronti per crimini di guerra e contro l’umanità. Oltre Thaci, sono indagati il leader dimissionario del Pdk Kadri Veseli e l'esponente del Movimento Vetevendosje Rexhep Selimi. Al termine della riunione, Hoti dovrebbe rilasciare delle dichiarazioni. (segue) (Alt)