Kosovo: oggi riunione governo per discutere dimissioni del presidente Thaci e situazione politica (2)

- Intanto la presidente del parlamento kosovaro Vjosa Osmani ha assunto ufficialmente il ruolo ad interim di capo dello Stato dopo le dimissioni di Hashim Thaci. La cerimonia per il passaggio di consegne è avvenuta poco fa a Pristina alla presenza dell'ufficio della presidenza e della presidente del parlamento kosovaro. Osmani pronuncerà un discorso alla nazione questo pomeriggio alle 17. Il primo ministro kosovaro Avdullah Hoti, scrivendo su Facebook dopo le dimissioni di Thaci, ha chiarito che la Costituzione e le leggi applicabili garantiscono una transizione chiara senza la creazione di un vuoto istituzionale. "Il governo della Repubblica del Kosovo si aspetta che tutti continueranno a dimostrare standard politici elevati", ha aggiunto Hoti. Omsani, 38 anni, è una donna che è stata eletta come volto nuovo della Lega democratica del Kosovo (Ldk) ma che proprio con il suo ex partito è entrata in rotta di collisione nel 2020 dopo la fine dell'esecutivo guidato dal Movimento Vetevendosje di Albin Kurti. (segue) (Alt)