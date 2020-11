Kosovo: capi missioni diplomatiche Ue, sostegno ad azione Tribunale speciale (3)

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- Secondo quanto affermato dal portavoce del Servizio europeo per l'azione esterna dell'Ue, Peter Stano, l'Unione europea prende atto delle dimissioni del presidente kosovaro Thaci e apprezza che ha ribadito la volontà di collaborare con il Tribunale speciale dell'Aia che indaga sui presunti crimini dell'Esercito di liberazione del Kosovo (Uck). "La piena cooperazione con queste istituzioni (Tribunale e Procura speciale Uck) è essenziale come dimostrazione dell'impegno del Kosovo per lo Stato di diritto, che è anche un elemento cardine dei progressi del Kosovo nel suo percorso europeo per l'allargamento dell'Ue a tutti i Balcani occidentali", ha osservato il portavoce Ue. "A seguito delle dimissioni di Thaci - secondo Stano -, confidiamo che i rappresentanti del Kosovo assicurino continuità delle istituzioni come previsto dalla legislazione del paese". (segue) (Kop)