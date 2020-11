Kosovo: ex portavoce Uck Krasniqi all'Aia si dichiara non colpevole di crimini di guerra

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- L'ex portavoce dell'Esercito di liberazione del Kosovo (Uck), Jakup Krasniqi, si è dichiarato non colpevole di crimini di guerra e contro l'umanità, durante la sua prima comparizione davanti al Tribunale speciale dell'Aia per i presunti crimini di guerra dell'Uck. Krasniqi ha detto di avere assolto solo il ruolo di portavoce dell'Uck e di non avere alcuna responsabilità per le accuse di crimini di guerra di cui è accusato. L'ex presidente del Parlamento del Kosovo ha negato di far parte della cosiddetta "impresa criminale comune" come ipotizzato dai procuratori dell'Aia per il suo ruolo come membro del quartier generale dell'Uck durante la guerra del Kosovo 1998-1999. “Ci hai etichettati come impresa criminale comune, per me e per i miei amici che hanno combattuto per la libertà, questo è un insulto. Abbiamo combattuto per la libertà e la costruzione dello Stato, che abbiamo raggiunto in collaborazione con Stati Uniti, Ue, Nato e Nazioni Unite e siamo tutti un'impresa comune di costruzione dello Stato, mentre la testa dell'impresa criminale è a Belgrado", ha affermato Krasniqi ripreso dal portale di informazione "Gazeta Express". (Alt)