Albania: premier Rama critica presidente Meta per ruolo nel rapporto Marty su Kosovo (3)

- Il presidente albanese, Ilir Meta, ha commentato le dimissioni di Thaci dichiarando di "credere alla sua innocenza". "La lotta dell'Esercito di liberazione del Kosovo è stata onorevole ed eroica. Elogio le dimissioni del presidente della Repubblica del Kosovo, Hashim Thaci, per affrontare le accuse e credo nella sua innocenza e innocenza di tutti i compagni combattenti, come è stato dimostrato in il passato", ha detto Meta ripreso dai media albanesi. "Questo è un momento per riflettere e per rafforzare ulteriormente la cooperazione e l'unità al meglio dei nostri interessi nazionali", ha aggiunto. (Alt)