Armenia: assedio alla sede del governo, danneggiato l'interno dell'edificio

- Sono diverse centinaia i manifestanti che hanno fatto irruzione nell'edificio del governo armeno nel centro di Erevan. È quanto riferito dalla stampa locale, secondo cui i dimostranti hanno preso d’assalto la sede istituzionale dopo l’annuncio della firma della dichiarazione di cessazione delle ostilità nel Nagorno-Karabakh da parte del premier, Nikol Pashinyan. I manifestati, come mostrano i video delle emittenti televisive locali, hanno rotto le finestre del piano terra e abbattuto alcune insegne dell’edificio. Alcuni rumori di sottofondo assomigliano a degli spari, ma non si può confermare che siano stati sparati dei colpi d’arma da fuoco. Nella diretta trasmessa dall’emittente televisiva armena “24News” si vedono i manifestanti danneggiare la sede governativa: le immagini mostrano sedie rotte, tavoli rovesciati e altri oggetti di arredamento semidistrutti. La piazza antistante la sede del governo vede raccolti ancora centinaia di manifestanti, ma una parte di loro si sarebbe diretta verso l’abitazione del primo ministro per protestare contro la firma della dichiarazione di cessazione delle ostilità. (Rum)