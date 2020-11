Nagorno-Karabakh: presidente azerbaigiano, missione russo-turca avvia nuove forme di dialogo

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- La missione congiunta di mantenimento della pace di Russia e Turchia nel Nagorno-Karabakh crea un formato di interazione completamente nuovo nella regione. Lo ha detto il presidente azerbaigiano, Ilham Aliyev, nel discorso alla nazione trasmesso in diretta televisiva dopo la firma dell’accordo di cessazione delle ostilità nel Nagorno-Karabakh. "Uno dei punti della dichiarazione di oggi è la missione congiunta di mantenimento della pace di Russia e Turchia. Pertanto, stiamo creando un formato completamente nuovo di dialogo nella regione, non solo nel quadro della risoluzione del conflitto, ma anche per quanto concerne gli sviluppi futuri", ha detto Aliyev che ha ringraziato i presidenti russo e turco, Vladimir Putin e Recep Tayyip Erdogan, per il loro impegno a favore di quest’intesa. Per quanto riguarda la Russia è noto che è in partenza dalla base di Uljanovsk un contingente di 1.960 militari che saranno dispiegati lungo la linea di contatto nel Nagorno-Karabakh e nel corridoio di Lachin (che collega l’Armenia alla regione). Non è stata ancora chiarita la partecipazione della Turchia, né in termini di uomini, né in merito alle posizioni che saranno chiamati a presidiare nella regione. (Rum)