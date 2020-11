Myanmar-Usa: segretario Pompeo esprime dubbi su regolarità processo elettorale

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- Il segretario di Stato Usa, Mike Pompeo, ha definito le elezioni generali che si sono tenute nel Myanmar domenica, 8 novembre, un “importante passo verso la democratizzazione” di quel Paese, m ha anche espresso riserve in merito al processo elettorale. “Gli Stati Uniti continueranno a monitorare da vicino il processo elettorale nel Myanmar”, ha dichiarato Pompeo tramite un comunicato. “Chiediamo a tutte le autorità coinvolte di garantire la tabulazione dei voti e la risoluzione delle controversie in maniera credibile e trasparente”, prosegue la nota. Nella serata di ieri il consigliere di Stato birmano, Aung San Suu Kyi, ha pronunciato il so primo discorso pubblico post-elettorale, ringraziando “tutti gli elettori per il successo del processo elettorale”, e promettendo di “accelerare gli sforzi per contenere la Covid-19 nelle prossime settimane”. Le operazioni di spoglio dei voti sono ancora in corso, ma la Lega nazionale democratica di Suu Kyi pare diretta verso una vittoria schiacciante. (segue) (Inn)