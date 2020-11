Giappone-Usa: al via colloqui formali su condivisione costi difesa

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- Giappone e Stati Uniti daranno formalmente avvio questa settimana ai negoziati per la ridefinizione degli oneri economici relativi allo stanziamento delle forze statunitensi sul territorio giapponese. Lo ha annunciato il governo giapponese oggi, 10 novembre. L’accordo per la condivisione dei costi attualmente in vigore, di durata quinquennale, scadrà al termine dell’attuale anno fiscale giapponese, il prossimo marzo 2021. “CI approcceremo ai negoziati tenendo conto dell’ambiente di sicurezza nazionale e della situazione fiscale sempre più stringenti”, ha commentato il ministro della Difesa giapponese, Nobuo Kishi, nel corso di una conferenza stampa. Ad oggi la presenza militare Usa in Giappone ammonta a circa 55mila militari; il presidente Donald Trump ha chiesto più volte che Tokyo aumenti il proprio contributo ai costi di mantenimento di tale contingente. Una presidenza del democratico Joe Biden potrebbe comportare un alleggerimento della pressione su Tokyo. (segue) (Git)