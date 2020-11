Giappone-Usa: al via colloqui formali su condivisione costi difesa (2)

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- Nelle scorse settimane Giappone e Stati Uniti hanno intrapreso negoziati di lavoro preliminari per un nuovo accordo di condivisione dei costi di stazionamento delle forze Usa in quel paese asiatico. Il primo incontro tra i funzionari di Esteri e Difesa dei due paesi si è tenuto in videoconferenza lo scorso 16 ottobre. I due paesi rinegozieranno il bilancio stanziato dal Giappone per la presenza militare Usa nel paese nell’arco dei cinque anni a partire da aprile 2021. Data l’incertezza rappresentata dalle elezioni presidenziali Usa, e l’intenzione di Tokyo di approntare la legge di bilancio per il prossimo anno fiscale entro la fine di dicembre, i due paesi alleati potrebbero optare per un accordo provvisorio valido un solo anno. I negoziati veri e propri, comunque, avranno inizio solo nelle prossime settimane. Ad oggi circa 54mila militari statunitensi sono presenti in Giappone nell’ambito del trattato bilaterale sulla sicurezza in vigore tra i due paesi. Al momento Tokyo contribuisce a tale nutrita presenza militare con un contributo annuo di 200 miliardi di yen (circa 1,9 miliardi di dollari). (segue) (Git)