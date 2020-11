Usa-Corea del Sud: Pompeo e Kang ribadiscono impegno comune nella Penisola coreana (2)

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- Il ministro degli Esteri della Corea del Sud, Kang Kyung-wha, non crede che la futura amministrazione presidenziale Usa guidata dal democratico Joe Biden tornerà a rapportarsi alla Corea del Nord secondo l’agenda della “pazienza strategica” adottata dall’ex presidente Barack Obama, di cui Biden era il vice. Kang lo ha dichiarato nel corso di una conferenza stampa domenica, 8 novembre, dopo aver visitato il Memoriale del veterani della Guerra di Corea a Washington. Il ministro si trova negli Stati Uniti per colloqui con il segretario di Stato Mike Pompeo in merito a questioni di interesse bilaterale e alle priorità dell’agenda regionale. “A giudicare dalle dichiarazioni pubbliche delle figure vicine a Biden, non credo che (una amministrazione Biden) tornerà all’approccio della pazienza strategica”, ha detto Kang. “Credo che dobbiamo continuare a costruire sulla base dei progressi e dei risultati degli ultimi tre anni”, ha aggiunto il ministro. Diversi analisti sudcoreani temono che Biden possa riproporre nei confronti del Nord la politica della “pazienza strategica”, basata su un graduale aumento della pressione sanzionatoria e sull’attesa passiva che il Nord rinunci autonomamente al proprio programma nucleare. (segue) (Git)