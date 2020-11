Corea del Sud: varato nuovo sottomarino da guerra da 3mila tonnellate

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- La Corea del Sud ha varato un nuovo sottomarino da guerra dal dislocamento di 3mila tonnellate dotato di sistemi di combattimento e sonar avanzati. Lo ha reso noto la Marina militare di quel paese. La cerimonia per il varo del nuovo sottomarino diesel-elettrico si è tenuta presso il cantiere navale Okpo di Daewoo Shipbuilding and Marine Engineering Co. A Geoje. Il sottomarino è stato battezzato in onore del combattente indipendentista sudcoreano Ahn Mu, ed è il secondo della sua classe, su un totale di tre che il paese intende assemblare entro il 2023. Il primo sottomarino della classe, il Dosan Ahn Chang-ho, è stato varato nel 2018 e dovrebbe entrare in servizio quest’anno. (Git)