Indonesia: coronavirus, Consiglio di Giacarta suggerisce riapertura attività economiche

- Alcuni membri del Consiglio rappresentativo di Giacarta (Dprd) hanno suggerito che l’amministrazione della capitale indonesiani consenta la riapertura delle attività economiche nel contesto delle restrizioni sociali su larga scala adottate per contenere la pandemia di coronavirus. Secondo i membri del Consiglio autori della proposta, le attività potrebbero includere anche i locali notturni. I funzionari hanno evidenziato come i dati suggeriscano già una traiettoria discendente dei nuovi casi di contagio, anche se resterebbe necessario un costante monitoraggio dell’evoluzione pandemica. Il governatore di Giacarta, Anies Baswedan, ha ulteriormente prorogato il periodo di transizione delle misure emergenziali in vigore nella capitale sino al prossimo 22 novembre. (Fim)