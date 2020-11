Nagorno-Karabakh: presidente azerbaigiano Aliyev, accordo storico, oggi termina in conflitto

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- Un accordo storico che segna la fine del conflitto nel Nagorno-Karabakh: così il presidente azerbaigiano, Ilham Aliyev, ha definito l’accordo siglato con Armenia e Russia per la cessazione delle ostilità nella regione contesa. In un discorso alla nazione trasmesso in diretta televisiva, Aliyev ha lodato “l’importante ruolo della Russia” per garantire la sicurezza nella regione e ha aggiunto che “la Russia e la Turchia uniranno le forze per garantire il mantenimento della pace nel Nagorno-Karabakh”. L’Azerbaigian, ha aggiunto il presidente, “è felice di annunciare che oggi il conflitto del Nagorno-Karabakh è terminato”. (Rum)