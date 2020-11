Usa: Pompeo annuncia sanzioni contro l'ex presidente del Nicaragua Aleman

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- Il segretario di Stato Usa, Mike Pompeo, ha annunciato oggi sanzioni contro l'ex presidente nicaraguense Arnoldo Aleman per corruzione. Nella sua veste ufficiale di Presidente del Nicaragua dal 1997 al 2002, Aleman è stato coinvolto nell'appropriazione indebita di milioni di dollari di fondi pubblici a beneficio suo e dei membri della sua famiglia. "Sebbene questa designazione si basi su atti compiuti durante il suo mandato, la corruzione di Aleman continua a riverberare in Nicaragua anche oggi", si legge in un comunicato del dipartimento. "Riaffermiamo l'importanza della responsabilità e della trasparenza nelle istituzioni democratiche del Nicaragua", scrive Pompeo. (Nys)