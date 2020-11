Nagorno-Karabakh: presidente azerbaigiano Aliyev, peacekeeper russi dispiegati per 5 anni

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- Il contingente di peacekeeping russo sarà dispiegato nel Nagorno-Karabakh per cinque anni, estendibili ad altri cinque se l’Armenia e l’Azerbaigian si esprimeranno a favore di questa misura. Lo ha detto il presidente azerbaigiano, Ilham Aliyev, nel suo discorso alla nazione trasmesso in diretta televisiva dopo la firma dell’accordo di cessazione delle ostilità nel Nagorno-Karabakh con Russia e Armenia. "Lungo la linea di contatto in Nagorno-Karabakh e lungo il corridoio di Lachin, sarà dispiegato un contingente di mantenimento della pace della Federazione Russa composto da 1960 militari con armi leggere, 90 mezzi corazzati, e 380 unità mobili e attrezzature speciali", ha detto Aliyev.(Rum)