Usa: Trump pianifica nuove sanzioni all'Iran prima della fine dell'anno

- Il presidente degli Stati Uniti, Donald Trump, in coordinamento con Israele e con diversi Stati del Golfo, sta spingendo un piano per imporre una lunga serie di nuove sanzioni all'Iran nelle dieci settimane che mancano all'inaugurazione di Joe Biden il 20 gennaio. Lo riporta il sito "Axios", che ha parlato con fonti israeliane. L'inviato dell'amministrazione Trump per l'Iran, Elliott Abrams, è arrivato in Israele domenica e ha incontrato il primo ministro Netanyahu e il consigliere per la sicurezza nazionale Meir Ben-Shabbat per discutere il piano di sanzioni. Abrams si incontrerà lunedì con il ministro della Difesa Benny Gantz e il ministro degli Esteri Gabi Ashkenazi per aggiornarli sul piano. L'amministrazione Trump ritiene che un tale "diluvio" di sanzioni aumenterà la pressione sugli iraniani e renderà più difficile per l'amministrazione Biden rilanciare l'accordo nucleare del 2015, scrive "Axios". Il segretario di Stato Mike Pompeo potrebbe visitare inoltre Israele questo mese. Pompeo visiterà probabilmente anche altri paesi della regione. Il suo viaggio si concentrerà anche sull'ultimo sforzo dell'amministrazione Trump per aumentare la pressione sull'Iran. (Nys)