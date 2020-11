Elezioni Usa: procuratore generale Barr autorizza indagini su presunte irregolarità

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- Il procuratore generale degli Stati Uniti, William Barr, ha autorizzato i procuratori federali del paese a “perseguire le denunce sostanziali” di irregolarità nell’ambito delle elezioni dello scorso 3 novembre. Lo ha comunicato tramite il proprio profilo Twitter il presidente Donald Trump, che non riconosce l’esito delle urne in diversi Stati chiave, che hanno consentito al suo avversario democratico, Joe Biden, di aggiudicarsi oltre 270 grandi elettori, necessari ad accedere alla Casa Bianca. “Vi autorizzo a perseguire le denunce sostanziali di irregolarità nei voti e nei tabulati prima della certificazione delle elezioni nei vostri Stati, come ho già fatto in alcune situazioni specifiche”, recita una nota del procuratore generale. “Tali indagini e revisioni potranno essere effettuate in presenza di denunce di irregolarità apparentemente credibili che, se dimostrate, potrebbero influire sull’esito dell’elezione federale in un singolo Stato”, prosegue la nota. “Qualunque denuncia di irregolarità che, se fondata, non avrebbe un impatto palese sull’esito dell’elezione federale (…) dovrebbe essere rinviata come da prassi sino ad un momento successivo al completamento dell’esito di certificazione dell’elezione”. Nella sua nota, Barr suggerisce cautela”, ad esempio di avviare accertamenti in merito a presunte irregolarità elettorali sotto forma di indagini preliminari, “così da valutare se le prove a disposizione giustifichino ulteriori misure investigative”. (Nys)