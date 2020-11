Bolivia: Arce presenta nuovo governo, nessun ministro dell'ex presidente Morales

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- Il neo presidente della Bolivia, Luis Arce, ha reso noto oggi i nomi della squadra di governo che lo accompagnerà durante il suo mandato. Si tratta di sedici ministri, con tredici uomini e solo tre donne, una delle quali tuttavia, Marianela Prada Tejada, è stata nominata come ministro della presidenza, un ruolo equivalente al capo di gabinetto. Come annunciato durante la campagna, non figura nessun ministro dei precedenti governi dell'ex presidente Evo Morales. Tra i nomi posti a capo dei principali dicasteri quello di Rogelio Mayta Mayta, agli Esteri; Marcelo Gomez Garcia all'Economia; Carlos Eduardo del Castillo del Carpio, agli Interni; Edmundo Novillo Aguilar alla Giustizia; Franklin Molina agli Idrocarburi. Arce ha annunciato che verrà ripristinato anche il ministero della Cultura, e che non è stato possibile farlo fin da subito a causa di una legge varata dal precedente governo ad interim di Jeanine Anez. (brb)