© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- Il leader di Italia viva, Matteo Renzi, giudica "molto buone le notizie sul vaccino (vaccini) finalmente in arrivo" e su Twitter chiede "al governo italiano di preparare per tempo il piano di distribuzione. Non facciamoci trovare impreparati - insiste -. Organizzare bene si può, non perdiamo tempo". (Rin)