Bolivia: Arce afferma che "è emerso in queste ore" un quadro economico peggiore del previsto (2)

- Il nuovo gabinetto sarà composto da sedici ministri, con tredici uomini e solo tre donne una delle quali tuttavia, Marianela Prada Tejada, è stata nominata come ministro della Presidenza, ruolo equivalente al Capo di gabinetto. Come annunciato durante la campagna elettorale, Luis Arce, ha deciso di rinnovare lo stato maggiore del Movimiento al Socialismo (Mas), e non ha scelto per il suo gabinetto nessun ministro dei precedenti governi dell'ex presidente Evo Morales. Tra i nomi posti a capo dei principali dicasteri quello di Rogelio Mayta Mayta, agli Esteri; Marcelo Gomez Garcia all'Economia; Carlos Eduardo del Castillo del Carpio, agli Interni; Edmundo Novillo Aguilar alla Giustizia; Franklin Molina agli Idrocarburi. Arce ha annunciato che verrà ripristinato anche il ministero della Cultura, e che non è stato possibile farlo fin da subito a causa di una legge varato dal precedente governo ad interim di Jeanine Anez. (Abu)