Calabria: Cdm rinvia elezioni regionali tra il 10 febbraio e il 15 aprile 2021 per emergenza Covid

- Il Consiglio dei ministri che si è riunito stasera ha deciso il rinvio, causa emergenza Covid, delle elezioni Regionali in Calabria che si sarebbero dovute tenere entro 60 giorni dal congedo del Consiglio regionale che è atteso per domani. La tornata elettorale - necessaria dopo la morte della presidente Jole Santelli - si terrà, invece, in una finestra temporale compresa tra 90 e 150 giorni: quindi tra il 10 febbraio e il 15 aprile 2021. La norma sul rinvio delle elezioni sarà inserita nel decreto Calabria sul commissariamento della sanità. (Rin)