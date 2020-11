Covid: Istituto superiore Sanità, situazione grave, epidemia in rapido peggioramento (2)

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- Il monitoraggio (che si riferisce alla settimana dal 26 ottobre al primo novembre con aggiornamenti fino al 9 novembre) nota che "tutte le Regioni sono classificate a rischio alto di una epidemia non controllata e non gestibile sul territorio o a rischio moderato con alta probabilità di progredire a rischio alto nelle prossime settimane". Pertanto l'Iss afferma che "è essenziale rafforzare le misure di mitigazione in tutte le Regioni come indicato nel documento 'Prevenzione e risposta a Covid-19: evoluzione della strategia e pianificazione nella fase di transizione per il periodo autunno-invernale' trasmesso con circolare del ministero della Salute del 12. 10. 2020 Protocollo 32732". (Rin)