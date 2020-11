Nagorno-Karabakh: presidente azerbaigiano Aliyev, accordo garantirà pace a lungo termine

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- L’accordo di cessazione delle ostilità nel Nagorno-Karabakh siglato oggi da Russia, Armenia e Azerbaigian garantirà la pace a lungo termine nella regione. Lo ha detto il presidente azerbaigiano, Ilham Aliyev, nel suo discorso alla nazione trasmesso in diretta televisiva dopo la firma dell’accordo. "La soluzione politico-militare del conflitto, ne sono certo, porterà a una pace a lungo termine, alla firma di diversi accordi nella nostra regione, e a porre fine al confronto e allo spargimento di sangue", ha detto Aliyev confermando di aver rivolto queste parole all’omologo russo, Vladimir Putin, durante la cerimonia di firma dell'accordo di cessate il fuoco in Karabakh. "Il conflitto armeno-azerbaigiano del Nagorno-Karabakh è uno dei conflitti di più lunga durata nella nostra regione, nello spazio eurasiatico, e il fatto che stia per finire oggi è un evento storico, principalmente per il popolo dell'Azerbaigian, che viene liberato da molti anni di occupazione", ha detto Aliyev. Il capo dello Stato azerbaigiano ha definito la data odierna anche “il trionfo del dirito internazionale e l'attuazione delle risoluzioni delle Nazioni Unite precedentemente adottate, che, purtroppo, sono rimaste sulla carta per molto tempo”. (Rum)