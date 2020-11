Coronavirus: Usa, vaccino Novavax ottiene designazione rapida da Fda

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- L'azienda farmaceutica Novavax ha annunciato oggi che la Food and Drug Administration (Fda) statunitense, secondo il sito "MarketWatch", ha ottenuto una designazione rapida per il suo candidato vaccino anti-Covid. Il candidato vaccino della società sarà accelerato con l'aiuto dell'agenzia governativa nel tentativo di accelerare lo sviluppo di un vaccino efficace e sicuro. I funzionari della Novavax si aspettano che il suo candidato, chiamato NVXCoV2373, completi le sue prove di fase 3 negli Stati Uniti e in Messico entro la fine di novembre.(Nys)