Elezioni Usa: Fox News interrompe la diretta con la portavoce di Trump che parla di brogli

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- L'emittente "Fox News" ha interrotto la conferenza stampa della portavoce del presidente degli Stati Uniti, Kayleigh McEnany, che aveva accusato senza fondamento i Democratici di "accogliere la frode" e di "accogliere il voto illegale" alle elezioni del 2020. Lo riporta il sito "Axios". La campagna di Trump sta portando avanti una battaglia legale per contestare i risultati delle elezioni del 2020 sulla base delle infondate affermazioni del presidente secondo cui i diffusi brogli elettorali e le schede elettorali per corrispondenza gli hanno rubato l'elezione. "C'è solo una parte negli Stati Uniti che cerca di tenere gli osservatori fuori dalla sala dei conteggi. E quel partito, amici miei, è il Partito democratico", ha affermato McEnany. Neil Cavuto di "Fox News" ha interrotto la trasmissione e ha detto: "A meno che non abbia più dettagli a sostegno di questo, non posso in buona fede continuare a mostrarlo". (Nys)