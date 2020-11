Usa: nuove sanzioni a funzionari ed entità legati al regime siriano

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- Oggi gli Stati Uniti hanno imposto sanzioni a funzionari, enti e individui accusati di fornire sostegno al presidente siriano Bashar Assad, mentre Washington ha continuato a imporre sanzioni volte a tagliare i fondi al governo di Assad. Lo riporta il dipartimento del Tesoro in una Nota. L'azione, che ha preso di mira anche il Ministero siriano delle risorse petrolifere e minerarie, segna un'altra serie di sanzioni nel tentativo di Washington di riportare il governo di Assad ai negoziati sotto l'egida delle Nazioni Unite e di mediare la fine della guerra quasi decennale del Paese. Il dipartimento ha dichiarato di aver imposto sanzioni ai funzionari militari siriani, ai membri del Parlamento, alle entità del governo siriano e alle persone siriane e libanesi accusate di tentare di rilanciare l'industria petrolifera siriana. "Il Dipartimento del Tesoro è determinato a continuare ad esercitare pressioni economiche sul regime di Assad e sui suoi sostenitori per la repressione condotta dal regime", ha detto il segretario del Tesoro Steven Mnuchin nella dichiarazione. Una repressione di Assad contro i manifestanti nel 2011 ha portato alla guerra civile, con l'Iran e la Russia che sostengono il governo e gli Stati Uniti che sostengono l'opposizione. Milioni di persone sono fuggite dalla Siria e altri milioni sono stati sfollati all'interno del paese. La Siria è stata oggetto di sanzioni da parte di Stati Uniti e Unione Europea che hanno congelato i beni dello Stato e centinaia di aziende e individui. Washington già vieta le esportazioni in Siria e gli investimenti statunitensi del paese, così come le transazioni di petrolio e di idrocarburi. (Nys)