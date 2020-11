Nagorno-Karabakh: Russia accetta le scuse dell'Azerbaigian per abbattimento elicottero (2)

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- L'ufficio della Procura generale dell'Armenia ha annunciato di aver aperto un procedimento penale in relazione all'abbattimento dell’Mi-24 russo al confine armeno-azerbaigiano. I reati imputati sono quelli di “omicidio plurimo basato da odio nazionale, razziale o religioso” volto a “scatenare o intraprendere una guerra aggressiva ". Il caso è stato passato “al Comitato Investigativo dell'Armenia", si legge in un comunicato dell’ufficio stampa dell'Ufficio del Procuratore Generale dell'Armenia. In precedenza, il ministero della Difesa russo ha riferito che il Mi-24 russo è stato abbattuto in aria sul territorio dell'Armenia al di fuori della zona di combattimento. Due membri dell'equipaggio sono morti, uno è stato evacuato con ferite moderate. (segue) (Rum)