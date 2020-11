Brasile: attacco hacker a tribunale, Corte suprema crea comitato protezione giustizia digitale

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- Il presidente della Corte suprema del Brasile (Supremo tribunal federal, Stf)), Luiz Fux, ha annunciato la creazione da parte del Consiglio nazionale di giustizia (Cnj) di un comitato informatico per monitorare e discutere misure che migliorino la sicurezza dei sistemi elettronici dei tribunali. Il provvedimento è una risposta delle istituzioni all'attacco hacker della scorsa settimana che ha creato gravi danni alla rete tecnologica della Tribunale superiore di giustizia (Stj) paralizzando il lavoro della Corte. "L'evento di questo fine settimana ha suscitato grande preoccupazione. Stiamo creando, creeremo un Comitato cibernetico per la protezione della giustizia digitale, in collaborazione con tutti gli enti che hanno competenze su questo argomento", ha detto Fux.(Brb)