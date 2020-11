Ue: sottosegretario Scalfarotto, imposizione dazi per controversia Boeing "passo necessario" (2)

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- Nel corso della discussione, Scalfarotto ha anche espresso il sostegno dell’Italia alla proroga delle misure di salvaguardia a difesa dell’industria siderurgica europea e ha ribadito l’urgenza di creare il consenso necessario sul complesso processo di riforma istituzionale dell’Omc, a partire dalla nomina della nuova direttrice generale. Infine, il sottosegretario Scalfarotto, in riferimento al negoziato sugli investimenti tra Ue e Cina, ha indicato che per la conclusione di tale accordo è fondamentale raggiungere un adeguato livello di accesso al mercato per i nostri investitori, garantire alle nostre imprese che operano in Cina condizioni di reciprocità con gli operatori cinesi che investono in Europa ed assicurare un elevato livello di ambizione per il capitolo su commercio e sviluppo sostenibile. (Com)