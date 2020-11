Difesa: Zuccalà (4Ward360), proteggiamo macchinari militari con trattamento nano-biossido di silicio

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- Ogni giorno i nostri militari, in patria o in missioni all’estero, "garantiscono la nostra sicurezza. 4ward360 - spiega in una nota la presidente di 4ward360 e direttrice del laboratorio di Nanotecnologia Sabrina Zuccalaà - vuole contribuire affinché svolgano il loro lavoro in sicurezza e possano tutti tornare dalle loro famiglie in salute. Aerei, navi, veicoli e macchinari militari possono essere esposti alle situazioni climatiche più estreme ed a svariati fattori corrosivi: sabbia, neve, ghiaccio, salsedine, umidità. Il nostro trattamento anticorrosivo permette di proteggerli con un trattamento nano-biossido di silicio in grado di resistere alle temperature più estreme e di proteggere la superficie dalla corrosione, riducendo anche l’accumulo di sporcizia e rendendola più facile da pulire. E' di facile e conveniente applicazione (spray coating a temperatura ambiente) e riduce gli interventi e i costi di manutenzione. (segue) (Com)