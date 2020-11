Difesa: Zuccalà (4Ward360), proteggiamo macchinari militari con trattamento nano-biossido di silicio (2)

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- "I trattamenti lubrificanti e anticorrosione - Zuccalà - sono concepiti per funzionare anche in condizioni ambientali estreme, garantendo un’ottima protezione da umidità, polvere, sabbia o salsedine. Una volta applicato, forma uno strato impermeabile e idrorepellente che protegge le componenti. Questo prodotto nanotecnologico svolge la doppia funzione lubrificare parti meccaniche in movimento proteggendole nel contempo dalla corrosione dovuta ad acqua, salsedine, umidità, condensa, acidi e accumulo di sporcizia". (segue) (Com)