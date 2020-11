© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- Il 9 novembre 1989, cade il muro di Berlino. Lo ricorda su Twitter il Ministro per il Sud e la Coesione territoriale, Giuseppe Provenzano. "Da allora - scrive - nel mondo si sono costruiti muri e barriere per metà della circonferenza terrestre. Poi ci sono i muri invisibili, quelli dei divari sociali e territoriali. Ogni muro è opera umana. Nessun muro è per sempre". (Rin)