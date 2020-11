Elezioni Usa: la senatrice Collins è la quarta repubblicana che si congratula con Biden

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- La senatrice statunitense Susan Collins, del Maine, oggi è diventata il quarto esponente del Senato repubblicano a congratularsi con il presidente eletto Joe Biden, mentre si prospettano una miriade di sfide legali volute dal presidente Donald Trump. Lo riporta il sito "The Hill". "Vorrei congratularmi con il Presidente eletto Biden per la sua apparente vittoria - lui ama questo paese, e gli auguro ogni bene", ha detto Collins in una dichiarazione. La maggior parte dei Repubblicani del Senato si è astenuta dal commentare la vittoria di Biden e non ha ammesso pubblicamente che il presidente Trump ha perso la rielezione. Gli tre senatori del Gop che si sono congratulati sono Mitt Romney (Utah), Lisa Murkowski (Alaska) e Ben Sasse (Nebraska). (Nys)