Nagorno-Karabakh: presidente azerbaigiano Aliyev, saranno schierati 1.960 peacekeeper russi

- Un contingente di 1.960 militari russi sarà dispiegato lungo la linea di contatto nel Nagorno-Karabakh e nel corridoio di Lachin, che unisce l’Armenia alla regione, per garantire il mantenimento della pace. È quanto dichiarato dal presidente azerbaigiano, Ilham Aliyev, nel corso di un discorso alla nazione trasmesso in diretta televisiva. Aliyev ha di fatto confermato uno dei punti della dichiarazione di cessazione delle ostilità siglata oggi con Russia e Armenia. Il capo dello Stato azerbaigiano ha inoltre scandito i tempi entro cui l’Armenia dovrà “restituire” alcuni territori che le autorità di Baku considerano ancora occupati: “La città di Agdam che dovrà essere liberata entro il 20 novembre; il distretto di Kelbajar entro il 15 novembre; e quello di Lachin entro il primo dicembre”, ha detto Aliyev. Infine, il capo dello Stato azerbaigiano ha annunciato la creazione di un Centro per il monitoraggio del cessate il fuoco nel Nagorno-Karabakh. (Rum)