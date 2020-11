Usa: in rialzo Wall Street col vaccino anti-Covid

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- In deciso rialzo la Borsa di New York dopo l’annuncio di Pfizer sull’elevata efficacia di un vaccino sperimentale anti-Covid. Aiuta anche la vittoria del democratico Joe Biden alla Casa Bianca, che potrebbe finalmente sbloccare il nuovo pacchetto di stimoli economici. Tra gli indici statunitensi, il Dow Jones mostra un guadagno del 4,81 per cento; sulla stessa linea, giornata brillante per l’S&P-500, che avanza a 3.623 punti. Pressoché invariato il Nasdaq 100 (+0,09 per cento); effervescente invece l’S&P 100 (+2,56 per cento). Apprezzabile rialzo nell’S&P 500 per i comparti energia (+16,24 per cento), finanziario (+9,70 per cento) e beni industriali (+5,14 per cento). Volano anche Tripadvisor e American Airlines. (Nys)