Regno Unito: Camera dei Lord respinge nuova legge sul mercato interno

- La Camera dei Lord del Parlamento britannico, come previsto, ha respinto il disegno di legge sul mercato interno, rinviando di fatto il documento alla Camera dei comuni. I rappresentanti della Camera dei Lord hanno votato in prima lettura con 433 a favore della rimozione delle clausole che consentirebbero ai ministri di ridisegnare parti dell'accordo di recesso dall'Unione europea.In prima lettura i voti contrari sono stati 165. In seconda lettura il voto ha visto una maggioranza di voti a favore della rimozione delle clausole pari a 407, mentre 148 sono stati i contrari.(Rel)